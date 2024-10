Nainggolan zeker van zijn stuk: "Bij die twee ploegen kan ik nog makkelijk mee"

Volg Voetbalkrant nu via Instagram!

Radja Nainggolan zit al een eindje zonder ploeg. Toch denkt hij voorlopig nog altijd niet aan op voetbalpensioen gaan.

Radja Nainggolan speelde in april van dit jaar in Indonesië zijn laatste wedstrijd. Zijn contract is er voorbij en voorlopig heeft hij nog geen andere ploeg gevonden.

Een half jaar zonder wedstrijd, voor iemand van 36 jaar. Dat lijkt een gigantische gok om hem in dienst te nemen en snel resultaat te zien. Nainggolan denkt daar echter totaal anders over. “Laat mij twee weken meetrainen en ik ben topfit”, vertelt hij aan Het Nieuwsblad.

De politiek van heel wat ploegen is echter anders. “De nieuwe trend is blijkbaar om zo veel mogelijk jonge gasten te kopen en die ­tegen een duurdere prijs door te verkopen. Maar die jonge gasten hebben ook ervaren spelers rondom zich nodig om beter te worden.”

Zonder blikken of blozen noemt Nainggolan twee ploegen uit de Jupiler Pro League waar hij snel impact kan hebben. “Kijk naar wat Antwerp doet met Chery en Odoi. Da's goed gezien. Als ik ploegen als Beerschot en Kortrijk zie spelen, kan ik nog makkelijk mee.”

Voor het geld moet hij het alvast niet doen, hij heeft een mooi kapitaal bij elkaar gevoetbald. “Maar wat ik mis, is die dagelijkse routine. Op het veld staan. Wat lachen met de boys. Ik sjot ook gewoon nog altijd heel graag, snapt ge?”