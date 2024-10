"Een schuldgevoel?" Dejan Veljkovic doet nog eens boekje open over Propere Handen

121 miljoen euro levert Propere Handen de Belgische fiscus op. Dat hebben ze nagenoeg allemaal te danken aan spijtoptant Dejan Veljkovic.

Dejan Veljkovic heeft naar eigen zeggen jarenlang alles gedaan om mensen te helpen, maar het zou volgens hem niet kloppen dat hij als enige de rekening moet betalen. Dat vertelt hij in een uniek interview met Het Laatste Nieuws. “Ik had de keuze: zelf naar de gevangenis gaan en de rest vrijuit laten gaan. Of me verdedigen en het gerecht helpen om alle schuldigen aan te wijzen. Ik verdien het niet om als enige weggezet te worden als crimineel”, klinkt het.

Hij wordt omschreven als de spilfiguur van Propere Handen, maar volgens hem is het niet hij die het hele systeem als makelaar opbouwde. “Álles wat ik gedaan heb, kwam voort uit hún initiatief. Omdat zij vooral profiteerden.”

Hij noemt nog eens de grote Belgische clubs bij naam. “Het bestuur van Anderlecht heeft me gevraagd om een buitenlandse constructie uit te werken om Milan Jovanovic te kunnen betalen. Club Brugge stelde voor om de ontslagvergoeding van Georges Leekens deels te regelen via mijn vennootschap in Cyprus. Het bestuur van Racing Genk werkte een soortgelijke regeling uit om Peter Maes via een fiscale constructie te betalen.”

KBVB

Zelfs bij de Belgische voetbalbond werkten ze op die manier. “Vind jij het normaal dat de CEO samen met de financieel directeur en voorzitter van de KBVB mij vragen om hun keeperstrainer deels in het zwart te betalen via het buitenland? Als zelfs de top van de bond zo werkt, hoe is Dejan Veljkovic dan de spilfiguur?”

Hij krijgt naar eigen zeggen geen tweede kans en blijft met het label van crimineel rondlopen. Terwijl anderen wel opnieuw kansen gekregen hebben.

“Ondertussen zie ik dat Mogi Bayat nog miljoenen verdient als makelaar, een ex-CEO van Genk weer in de politiek gaat en veel bestuurders op hun plek zijn blijven zitten. Maar mijn bankrekening wordt geschrapt en ik kan mijn familie niet onderhouden. Ik snap dat het raar klinkt uit mijn mond, na alles wat er is gebeurd. Maar voor mij is dat onrechtvaardigheid.”