"Een kwartier het woord genomen in de kleedkamer": Deze momenten wou De Condé helemaal niet bij Genk

KRC Genk is heel erg goed aan het seizoen begonnen. Ook voor Head of Football Dimitri De Condé doet dit heel veel deugd.

Vanzelfsprekend is het niet, met veel nieuwe spelers en een nieuwe trainer. Toch doet KRC Genk het bijzonder goed. De ploeg van Thorsten Fink staat op kop van de Jupiler Pro League.

Daar is ook Dimitri De Condé heel erg blij mee. “Vorig seizoen was heftig. Ik heb het niet gemakkelijk gehad. Dat we al onze doelen misten, zorgde in mijn hoofd voor een explosie”, vertelt hij aan Het Laatste Nieuws.

Eén moment van vorig seizoen is hem enorm bij gebleven. “Ik weet nog dat ik in Oostende (na de bekeruitschakeling, red.) bijna een kwartier het woord heb genomen in de kleedkamer. Iets wat ik normaal niet doe.”

De Limburgers waren zodanig door de ondergrens gezakt dat hij een kwartier helemaal buiten zinnen was. Iedereen moest goed beseffen wat er juist gebeurd was op bezoek bij de noodlijdende tweedeklasser.

“Maar wat ik vorig seizoen het allerergste vond, is dat het op den duur niet meer over voetbal ging. Penaltygate, die match op Westerlo, die rode kaarten, het Vertonghenverhaal waar ik uit geleerd heb... Op een bepaald moment had ik het daar echt mee gehad. Het was té veel. Ik wil over voetbal kunnen praten, niet over al die randzaken.”