Chelsea, Lyon, AC Milan en Lazio trokken al aan zijn mouw: lucratieve wintertransfer op komst voor Buffalo? Hij heeft zelf ook wat te zeggen

Afgelopen zomer werd Archie Brown door verschillende clubs het hof gemaakt en leek een overstap in de lijn der verwachtingen te liggen. Er werd eigenlijk zelfs al een 'opvolger' voor hem in huis gehaald, maar ... Brown zit nog steeds bij Gent. In januari een nieuwe poging?

KAA Gent had heel wat sterkhouders in het uitstalraam staan. De kans dat er nog enkele belangrijke pionnen vertrokken was bijzonder groot. Zeker achteraan kon veel gebeuren in de zomermercato, want Torunarigha, Nurio Fortuna en Archie Brown hebben allemaal al in het uitstalraam gestaan.

En dus zou er op de linkerflank achteraan nog wel wat bij moeten komen. Daaraan werd voldaan door Tiago Araujo in huis te halen. Zijn opleiding genoot Araujo bij Benfica. Deze zomer leek Valladolid zijn nieuwe bestemming te worden, maar door regels rond de Financial Fair Play ging de deal niet door.

Daar hebben De Buffalo's van geprofiteerd om hem in huis te halen en de 23-jarige Portugese linksachter Tiago Araujo meteen vast te leggen. Hij kwam over van Estoril Praia, waar hij nog een jaartje onder contract lag.

Transfermarkt schat de huidige marktwaarde van de Portugees op 800.000 euro. Hij tekende een contract voor liefst vier seizoenen in de Arteveldestad. Enig probleem: noch Nurio Fortuna, noch Archie Brown vertrokken deze zomer.

Nieuwe kansen deze winter?

Er was nochtans heel wat interesse voor Archie Brown. De Brit kwam zelf over van Lausanne Sport voor zo'n vier miljoen euro, maar kan ondertussen een veelvoud daarvan opleveren bij een mogelijke verkoop.

Met name Chelsea was al een tijdje nadrukkelijk aan het azen op de flankverdediger van KAA Gent. Daarna roerden ook Olympique Lyon, AC Milan, Lazio, Aston Villa en Crystal Palace zich en ook vanuit Turkije waren er al aanbiedingen.

Opletten met blessures Brown

Chelsea was met dank aan Todd Boehly de koploper voor Brown. Toch deden ze uiteindelijk geen concreet bod aan Gent, waardoor het voorlopig afwachten lijkt. Mogelijk dat er deze winter een nieuwe kans komt.

Brown zelf hoopt een goed seizoen te draaien, door zowel verdedigend zijn steentje bij te dragen als aanvallend heel wat assist af te leveren. Daarbij droomt de Buffalo ook van de titel met KAA Gent, zoals hij aangaf bij Circus Daily.

Dan toch geen transfer deze winter?

Misschien dat die ambitie hem ook in 2025 nog minstens zes maanden in België kan houden. "Ik ben fan van Arsenal, dus eigenlijk is Chelsea niet meteen mijn stijl", kon er een lachje af.

"Ik wil gewoon op het hoogst mogelijk niveau spelen. Ik wil strijden voor de grote prijzen in de grote landen. Of dat me dan naar de Premier League of een ander land zou brengen? Dat maakt mij eigenlijk weinig uit."