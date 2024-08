Boem, done deal: KAA Gent haalt zoveelste versterking van de zomer in huis

Volg Voetbalkrant nu via Instagram!

KAA Gent houdt zijn hart vast wat er tijdens de zomermercato nog allemaal staat te gebeuren. Samoise? Fernandez-Pardo? Torunarigha? Er kan in alle linies nog veel gebeuren. De club anticipeert ondertussen wel met een defensieve versterking.

KAA Gent heeft heel wat sterkhouders in het uitstalraam staan. De kans dat er nog enkele belangrijke pionnen vertrekken is bijzonder groot. Zeker achteraan kan er nog veel gebeuren.

Torunarigha, Nurio Fortuna of Archie Brown? Ze hebben allemaal al in het uitstalraam gestaan. En dus zou er op de linkerflank achteraan nog wel wat bij moeten komen.

Araujo is de nieuwe aanwinst van Gent

Daaraan is nu voldaan door Tiago Araujo in huis te halen. Zijn opleiding genoot Araujo bij Benfica. Deze zomer leek Valladolid zijn nieuwe bestemming te worden, maar door regels rond de Financial Fair Play ging de deal niet door.

Daar hebben De Buffalo' nu van geprofiteerd om hem in huis te halen om de 23-jarige Portugese linksachter Tiago Araujo vast te leggen. Hij komt over van Estoril Praia, waar hij nog een jaartje onder contract lag.

Transfermarkt schat de huidige marktwaarde van de Portugees op 800.000 euro. Hij tekende een contract voor liefst vier seizoenen in de Arteveldestad en liet in een eerste reactie op de clubwebsite weten dat hij heel gelukkig is bij zijn nieuwe club.