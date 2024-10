Kan Anderlecht zomertarget in de winter binnenhalen voor "soldenprijs"? Marktwaarde daalt steeds verder

Abdelkahar Kadri lijkt deze winter of komende zomer voor een lagere prijs te vertrekken bij KV Kortrijk. De 23-jarige Algerijnse spelmaker, die al anderhalf jaar met transferambities rondloopt, staat steeds verder van de toptransfer die hij had gehoopt.

Anderlecht toonde afgelopen zomer interesse, maar bood slechts 2 miljoen euro – een bedrag dat ver onder de verwachtingen van KVK lag. Dit leidde tot een nieuwe teleurstelling voor Kadri, die sindsdien niet meer op zijn hoogste niveau presteert.

In de zomer van vorig jaar waren er ook geruchten over interesse van onder andere Club Brugge, maar die bleken uiteindelijk niet concreet. Om Kadri te motiveren en langer aan de club te binden, kreeg hij een verbeterd contract en zelfs de aanvoerdersband, hoewel hij niet bekendstond als leider binnen de groep. Toch werd de band snel overgedragen aan Joao Silva, een beslissing die niet goed viel bij Kadri’s entourage en het clubmanagement.

Het huidige seizoen verloopt stroef voor Kadri. In tien wedstrijden heeft hij nog geen enkele goal gemaakt en slechts drie assists geleverd – en dat enkel uit hoekschoppen. Zijn impact op het veld is duidelijk minder dan in voorgaande seizoenen, en Kortrijk heeft tot nu toe slechts drie keer gewonnen. De kans is groot dat Kadri in de komende wedstrijden op de bank zal belanden, wat zijn situatie nog complexer maakt, weet KVW.

Een belangrijk element in deze transfersaga is dat Paradou AC, Kadri's voormalige club, recht heeft op 50 procent van de transfersom bij een verkoop. Hierdoor ligt de minimale vraagprijs voor Kadri rond de 5 miljoen euro, maar zo’n bod is tot nu toe uitgebleven. Ondertussen is Kadri al bezig aan zijn vierde jaar bij Kortrijk, en met nog slechts één jaar op zijn contract begint de tijd te dringen voor de club om een transfer af te ronden.

Met zijn aflopende contract en de noodzaak voor KVK om hun begroting op orde te houden, lijkt het onvermijdelijk dat Kadri de club komende winter of zomer voor een lagere prijs zal verlaten. De vraag blijft of Anderlecht of een andere geïnteresseerde club hem voor een "soldenprijs" zal kunnen binnenhalen.