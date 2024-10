Problemen Beerschot stapelen zich op: geen oefenveld meer en materiaalman die nu ook teammanager is

Bij Beerschot lopen de problemen niet alleen op het veld, maar ook achter de schermen. Hoewel ze onlangs een punt behaalden tegen Westerlo, blijft de situatie bij de club zorgwekkend.

Dirk Kuyt, hoofdtrainer van Beerschot, benadrukte na de wedstrijd dat de club zelfs geen fatsoenlijk trainingsveld heeft. Door een tekort aan middelen werd het oefenterrein in Wilrijk niet goed onderhouden, wat de club dwong om in het stadion te trainen, iets wat zeer ongebruikelijk is. De greenkeeper, Diederik Stickens, diende zelfs zijn ontslag in vanwege de slechte omstandigheden, schrijft GvA.

De problemen met de trainingsfaciliteiten zijn slechts het topje van de ijsberg. Beerschot kampt met een gebrek aan personeel, met minder dan tien werknemers in de niet-sportieve afdeling. Ter vergelijking: clubs als Kortrijk hebben dubbel zoveel werknemers, en topclubs zoals Anderlecht zelfs meer dan vijftig.

De materiaalman van de club, Seba Rodriguez, moest zelfs tijdelijk de taken van de teammanager overnemen na het ontslag van zijn voorganger. Volgens Rob Jansen, de makelaar van Dirk Kuyt, zijn er al sinds het begin van het seizoen problemen binnen de organisatie van Beerschot. Kuyt nam een risico door te blijven bij de club, ondanks het gebrek aan een fatsoenlijke trainingsaccommodatie, een overwerkte directie en moeilijkheden bij het aantrekken van nieuwe spelers.

Spelers zonder verblijfsvergunning

Zes nieuwe spelers wachten nog steeds op hun verblijfsvergunning, en Kuyt moet als een manusje-van-alles werken om de club draaiende te houden. Hoewel geruchten over niet-betaalde spelers rondgingen, worden deze door clubbronnen ontkend.

Toch moest een aantal werknemers langer op hun betaling wachten, wat voornamelijk te wijten was aan een tekort aan verantwoordelijken, niet aan structurele financiële problemen. CEO Thorsten Theys en sportief directeur Benjamin Ehresmann proberen de situatie te verbeteren, en er zijn plannen om verdere investeringen in de club door te voeren.