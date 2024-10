Anderlecht-speler Mario Stroeykens laat zich duidelijk uit over toekomstplannen

Mario Stroeykens speelde op zeer jonge leeftijd al een hele hoop wedstrijden voor Anderlecht. Het talent liet zich uit over zijn toekomst, aangezien hij ook op genoeg interesse kan rekenen.

Mario Stroeykens is nog maar 20 jaar oud en speelde toch al 107 wedstrijden bij Anderlecht. Daarin kon hij 13 keer scoren en 13 assists afleveren. Indrukwekkende cijfers voor zo'n jonge speler.

Zijn cijfers en prestaties zorgen er logischerwijs ook voor dat er heel wat interesse is. Olympique Marseille werd onlangs nog genoemd, terwijl Stroeykens afgelopen seizoen ook naar Ajax kon vertrekken.

De 20-jarige Stroeykens heeft dit seizoen nog mooie ambities bij Anderlecht, maar lijkt niet tegen een transfer te zijn. "Ik wil bewijzen dat vorig jaar geen toevalstreffer was en ik stappen kan zetten. Dat moet spreken uit mijn prestaties en mijn statistieken. Ik weet wat ik volgend seizoen wil", is hij duidelijk bij Het Laatste Nieuws.

Zijn contract loopt in juni 2026 af, waardoor hij deze zomer zal moeten beslissen of hij bijtekent of vertrekt. "Ik ben gelukkig. Ik voel me goed, ik speel goed en ik voel dat ik progressie blijf maken. Wat er in de winter of de zomer gebeurt, zien we wel."

"Ik heb mijn idee en een duidelijke visie, ja." Over een eventueel nieuw avontuur heeft hij al goede raad gekregen. "Van gesprekken met ex-spelers van Anderlecht, onthoud ik vooral dat het goed is om nog een tussenstap te maken. Dat is beter dan meteen voor een héél grote club te kiezen."