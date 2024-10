Ooit het grootste talent van België genoemd, nu ontslagen in één van de kleinste competities van Europa: hoe het misliep met Charly Musonda sinds vertrek bij Anderlecht

Charly Musonda Jr. is werkloos. Veel jongere lezers zullen zelfs niet weten wie hij is. De 28-jarige middenvelder was ooit voorbestemd om de voetbalhemel te bestormen, maar een reeks aan slechte keuzes - te beginnen met zijn vertrek bij Anderlecht - hebben zijn carrière gefnuikt.

Charly Musonda Jr. sukkelt al heel zijn carrière met ernstige knieblessures. Knieproblemen waren geen onbekend fenomeen in de familie Musonda. Zijn vader, Charly Musonda Sr., moest zijn carrière vroegtijdig beëindigen vanwege knieproblemen, en zijn broer Tika onderging een zware knieoperatie.

Fenomeen bij Anderlecht, weggehaald door Chelsea

Voor Charly Jr. zelf leek zijn blessure het einde van zijn voetbalcarrière te betekenen, met artsen die slechts 20 procent kans gaven dat hij ooit nog zou kunnen spelen. Ondanks deze tegenslagen bleef hij vasthouden aan zijn droom en moedigde hij zichzelf en anderen aan om nooit op te geven.

Charly Musonda Jr. werd door velen gezien als een uitzonderlijk talent. Vanaf jonge leeftijd blonk hij uit met zijn techniek, snelheid en spelinzicht. Zijn jeugdcarrière bij Anderlecht en later bij Chelsea zorgde ervoor dat hij bijna mythische proporties aannam, met jeugdscouts die hem zagen als een talent dat "in 50 jaar niet was gezien."

Chelsea contracteerde hem op zijn zestiende, samen met andere Belgische topspelers zoals Eden Hazard en Kevin De Bruyne, en het leek alsof er geen limiet was aan zijn potentieel. Bij Anderlecht hadden ze hemel en aarde bewogen om hem te houden, met zelfs 'getrouwheidsbonussen' voor vader Musonda, die op dat moment materiaalman was bij de club. Toch begonnen de eerste barstjes al snel zichtbaar te worden, veroorzaakt door zowel blessures als door onrealistische verwachtingen.

Vreemd baasje

De overgang naar Chelsea betekende voor Musonda een cultuurschok. Bij Anderlecht was hij de ster, maar in de talentenfabriek van Chelsea was hij slechts een van velen. Desondanks wist hij indruk te maken in de jeugdelftallen van de club en werd hij vaak genoemd als een van de zes spelers met het grootste potentieel.

Zijn prestaties op het veld maakten hem geliefd bij sommigen en gehaat bij anderen. Toch leek Musonda vaak moeite te hebben met zijn rol binnen het team en de verwachtingen die aan hem werden gesteld.

Een eerste keer werd Musonda uitgeleend aan Real Betis, waar hij een indrukwekkend debuut maakte. De Spaanse fans gaven hem al snel de bijnaam "Pogbita," verwijzend naar zijn gelijkenis met Paul Pogba. Ondanks de aanvankelijke euforie begon zijn carrière in Spanje al snel te stagneren.

Musonda’s gedrag, zoals het afzeggen van trainingen maar wel actief zijn op Instagram, zorgde voor frustratie bij de clubleiding van Betis. Dit patroon herhaalde zich bij latere clubs en wees op een groter probleem: Musonda leek zijn volwassenheid als speler en professional nog niet volledig te hebben ontwikkeld.

Kritiek op Chelsea

Zijn terugkeer naar Chelsea leidde tot een debuut bij de eerste ploeg onder Antonio Conte, waarbij hij meteen scoorde in een League Cup-wedstrijd. Toch zorgden opmerkingen op sociale media, waarin hij Chelsea bekritiseerde vanwege het gebrek aan kansen voor jonge spelers, ervoor dat zijn kansen bij de club snel vervlogen.

Verdere uitleenbeurten, waaronder aan Celtic en Vitesse, brachten niet het verwachte succes. Bij Vitesse begon de zware knieblessure die uiteindelijk een groot deel van zijn carrière zou tekenen. Levante en nu Anorthosis werden eveneens geen succes.

Charly Musonda Jr. heeft op 28-jarige leeftijd 73 profwedstrijden in zijn hele professionele carrière gespeeld, vanwege blessures en verkeerde beslissingen. Of de jongere lezers ooit nog zijn naam gaan horen... het is een vraag die eerder een negatief antwoord zal krijgen.