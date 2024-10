Wouter Vrancken weet waar KAA Gent het nog beter moet doen

Zaterdagavond neemt KAA Gent het op tegen Union SG. De Buffalo's gaan weer naar de overwinning op zoek na het gelijkspel op STVV.

KAA Gent staat na tien speeldagen op de derde plaats in het klassement. Na de nodige interlandbreak gaan de Buffalo's weer op zoek naar de drie punten, op het veld van Union SG.

Coach Wouter Vrancken ziet dat het nog beter kan en moet op sommige vlakken. Vlak voor de interlandbreak werd er gelijkgespeeld op het veld van STVV. "Op voetbalgebied kan het wel nog beter", begint hij bij Het Nieuwsblad.

"Kijk: de jongens weten duidelijk al wat we willen als het er op aankomt om keuzes te maken maar het is ook een kwestie van vertrouwen krijgen. Bovendien zijn we soms niet agressief genoeg wanneer we de bal niet hebben. Zoals in die fase voor het tegendoelpunt van Sint-Truiden."

"We hebben met de jongens bekeken wat we daar beter konden doen", gaat Vrancken verder. "Als we in die situaties beter presteren, krijg je ook meer vertrouwen in balbezit."

"Ik heb het dan over zowel druk zetten als de tweede bal pakken, maar ook over proactief positie kiezen. Dat hebben de jongens op basis van de beelden ook zelf benoemd. Nu moeten we daarin stappen zetten", besluit de coach met een duidelijk plan.