🎥 Gezien Nicky Hayen? Speler stuurt duidelijke boodschap en schittert bij beloftenploeg

Club NXT won zaterdagmiddag overtuigend met 3-1 van Lierse SK. Hugo Siquet was de verrassende naam in de basis bij Club NXT en drukte meteen zijn stempel op de wedstrijd.

Siquet kreeg bij Club NXT de kans om zich te bewijzen. Na een warrige fase rond het Lierse strafschopgebied, nam hij plaats achter een vrijschop en plaatste hij de bal perfect in de hoek. Deze knappe treffer was een duidelijke boodschap aan coach Nicky Hayen, die hem de afgelopen weken buiten de selectie had gelaten voor het eerste elftal van Club Brugge.

De wedstrijd tegen Lierse SK in de Challenger Pro League bleek voor Siquet de ideale gelegenheid om zichzelf weer in de kijker te spelen. De verdediger speelde de volle 90 minuten.

Club NXT won uiteindelijk met 3-1 van de Pallieters. Dankzij twee doelpunten van Campbell.

Terwijl Siquet uitblonk bij de beloften, boekte het Club Brugge een moeizame 1-2 overwinning op het veld van Westerlo. Hoewel de ploeg drie punten pakte, kon het niet overtuigen.

Het blijft afwachten of Hayen hem na deze sterke prestatie bij Club NXT weer een kans zal geven bij het eerste elftal. Club trekt dinsdag naar AC Milan en speelt zondag thuis de topper tegen Anderlecht.