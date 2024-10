Dimitri De Condé doet boekje open over Thorsten Fink: "Ik heb andere trainers gekend"

Volg Voetbalkrant nu via Instagram!

Thorsten Fink wordt bij KRC Genk op handen gedragen. De Duitse coach onderscheidt zich bij de Limburgers in heel veel zaken. Head of Football Dimitri De Condé wil in Het Laatste Nieuws met een voorbeeld aantonen wat zoveel indruk maakte.

“De spelers hadden vorige week één dag vrij — de trainer geeft dat trouwens niet graag — maar Thorsten was hier. Hij zat boven op zijn bureau. 'Een vrije dag, da's allemaal niet zo belangrijk', zei hij. 'Ik spendeer zo'n dag liever aan de mensen binnen de club. Ik wil eens met de communicatiecel babbelen, met de financiële dienst…'” Dat is voor De Condé helemaal waarvoor ‘Samen Genk’ staat. “Thorsten is niet alleen met zijn ploeg bezig, maar ook met de club. Dat is uniek. Hij zorgt er met zijn charisma ook voor dat de spelers opnieuw graag naar de club komen.” Blijkbaar is dat anders geweest in het verleden. “Ik heb periodes gekend waarbij er vijftien spelers op mijn deur kwamen kloppen omdat ze allemaal weg wilden. Wel, op dit moment hoor ik niemand.” De resultaten en het voetbal zijn op dit moment natuurlijk ook wel goed. “Dat speelt natuurlijk mee. Maar in een tijd waar iedereen in het voetbal steeds vaker zijn eigen pad gaat, zorgt Thorsten voor clubliefde.” Dat begint elke dag weer opnieuw. “Als ik hier 's morgens toekom, staat de muziek op en is hij met zijn staf al aan het fitnessen. Ik heb andere trainers gekend. Trainers die amper uit hun bureau komen.”





Corrigeer



Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier! Verstuur

Volg KRC Genk - STVV live op Voetbalkrant.com vanaf 13:30 (20/10).