Matte Smets vertelt wat bondscoach Domenico Tedesco tegen hem te zeggen had

Matte Smets beleeft een ongelofelijke week. Hij zat bij de Rode Duivels en speelt nu met KRC Genk de match van het jaar tegen zijn ex-ploeg STVV.

Het gaat hard voor Matte Smets. Deze zomer maakte hij de overstap van STVV naar KRC Genk. Ondertussen zat hij ook al in de selectie van bondscoach Domenico Tedesco bij de Rode Duivels.

“De stap van je club naar de Rode Duivels kan je vergelijken met die van de beloften naar de A-kern in je club: alles gaat weer een stukje sneller en preciezer”, vertelt hij aan Het Belang van Limburg over wat hij meemaakte.

“Mannen als Leandro Trossard spelen niet voor niks bij de beste clubs ter wereld. We hebben even gesproken over KRC Genk, maar ik wilde hem niet te lang lastigvallen. Een speler van Arsenal zal wel andere dingen aan zijn hoofd hebben.”

De eerste speelminuten zijn er niet gekomen, al was dat eigenlijk wel de bedoeling van Tedesco. Alleen zat het scenario Matte Smets duidelijk een beetje tegen. “Twee keer speelden we de match uit met elf tegen tien, dan ga je natuurlijk geen extra verdediger inbrengen.”

Smets had ook enkele gesprekken met de bondscoach. “Hij gaf mee dat ik een goeie indruk op hem had nagelaten, waardoor hij me een week lang van dichtbij aan het werk wilde zien. Op de bank heb ik behoorlijk meegeleefd. We dwongen in beide matchen heel wat kansen af, op een bepaald moment stond ik meer recht voor de bank, dan dat ik erop zat.”