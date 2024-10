Zijn zij de grootste concurrent voor Club Brugge met oog op de titel? "Iets met een open deur ..."

De interlandbreak is achter de rug en dus kunnen we opnieuw aan voetballen gaan denken in de Jupiler Pro League. Op zondag is er onder meer een pittige Limburgse derby tussen STVV en KRC Genk.

KRC Genk verloor voor de interlandbreak tegen KV Kortrijk, maar blijft voorlopig leider in de competitie. Tegen STVV wil het graag opnieuw aanknopen met de overwinning. Op die manier zou Genk ook bovenaan het klassement blijven en de titelambities kracht kunnen bijzetten. Genk blijft grootste concurrent voor Club Brugge in titelstrijd Volgens Imke Courtois is Genk een van de grootste kanshebbers op de titel dit seizoen. Dat liet ze weten in haar wekelijkse analyse bij Frank Buyse in De Zondag. "Of Genk de voornaamste titelconcurrent voor Club Brugge blijft? Ze staan los bovenaan. Iets met een open deur ...", aldus Courtois in haar analyse. Ondertussen was het bij Genk geen makkelijke week. Afscheid nemen Zeker niet voor coach Thorsten Fink. Hij verloor deze week onverwacht zijn moeder, maar bleef de trainingen wel leiden op zijn eigen verzoek. "Iedereen gaat anders om met verlies." "De ene wil thuisblijven, maar hij niet. Ik heb ook al begrafenissen gemist van geliefden door interlands. Gelukkig kon ik wel altijd afscheid nemen toen ze nog niet waren heengegaan."