'Anderlecht verandert na twee doelpunten van huurling geweer compleet van schouder"

Anderlecht heeft een beslissing genomen in het dossier van één van zijn spelers. Het laat de jonge Keisuke Goto dan wellicht toch niet opnieuw vertrekken. Een paar weken geleden dacht het daar nog anders over.

De jeugd kansen geven is één van de motto's die ze bij Anderlecht hoog in het vaandel dragen. Het hoeft niet altijd om jonge talenten uit België te gaan. Bij de RSCA Futures lopen ook enkele buitenlandse jonge spelers die de kans krijgen om zich in de Anderlecht-kleuren te bewijzen.

Definitief contract bij Anderlecht

Zo is er het geval van Keisuke Goto. Die zou volgens Het Laatste Nieuws dan toch langer kunnen blijven bij RSC Anderlecht. Paars-wit zou gesprekken willen aanknopen om hem definitief over te nemen van zijn Japanse club.

Daarmee hebben ze bij Anderlecht het geweer helemaal van schouder weten te veranderen. La Dernière Heure gaf een paar weken geleden dat er geen goed nieuws was voor de 19-jarige Japanner. Toen wilde paars-wit hem zeker nog laten gaan.

Twee extra doelpunten

Anderlecht huurt hem sinds januari 2024 van het Japanse Jubilo Iwata. Paars-wit heeft nog tot de jaarwisseling om de aankoopoptie te lichten en leek dat niet van plan. Nu wordt er echter ander gedacht, zo lijkt het.

De spits ligt nog tot 2027 bij Jubilo Iwata onder contract. Het eerdere probleem zou zijn dat zijn handelingssnelheid nog te laag ligt en ook in de duels is er nog een zekere progressiemarge. Toch is hij heel impactvol met al zijn doelpunten. Ook dit weekend scoorde hij opnieuw twee keer.