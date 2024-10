Nicky Hayen blijft al wat geheimzinniger dan AC Milan-coach Paulo Fonseca, maar geeft toch al iets prijs: "Kans bestaat dat hij morgen aan de aftrap staat"

Club Brugge neemt het dinsdagavond op tegen AC Milan in het mythische San Siro. Nicky Hayen nam maandag al even de tijd om de pers te woord te staan.

Club Brugge speelt voor het eerst sinds 2003 nog eens tegen AC Milan. Toen werd er uiteindelijk met 0-1 gewonnen, ook in San Siro. Nicky Hayen weet het duidelijk nog goed.

"Het is een speciale eer om morgen te verdedigen. Je bent hier uiteindelijk 21 jaar ongeslagen, die trend willen we verderzetten", begint een goedlachse Hayen aan zijn persmoment.

De Club-coach heeft meteen al wat mooie woorden voor zijn tegenstander. "Het is een goed team met gevaar van verschillende kanten. We weten wat ons te wachten staat. Het is een team dat probeert hoog druk te zetten, het gaat allemaal wat rapper, wij moeten ons niveau ook opkrikken."

Nicky Hayen wil, in tegenstelling tot Fonseca, zijn basisopstelling nog niet kwijt

Over zijn opstelling wil hij maar weinig kwijt, al weet Hayen het in zijn hoofd al wel. "Goh, we zijn er zo goed als uit in onze keuzes. Wij kijken gewoon wie op dit moment goed presteert." AC Milan-coach Paulo Fonseca gaf tot ieders verbazing plots al zijn basiself, maar die was te verwachten volgens Hayen.

"Het zijn de verwachte elf, dan hebben we ons huiswerk goed gemaakt", gaat hij verder. Maar zijn eigen opstelling zal hij nog wel niet prijsgeven. "Dat zul je morgen zien." Andreas Skov Olsen is wel weer helemaal fit. "Iedereen die erbij is, is inzetbaar. Andreas dus ook. De kans bestaat dat hij morgen aan de aftrap staat."