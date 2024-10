Ongelooflijk veel zelftrouwen? AC Milan-coach Paulo Fonseca onthult plots zomaar zijn opstelling voor de wedstrijd tegen Club Brugge

Maandagnamiddag heeft Paulo Fonseca, de coach van AC Milan, op zijn persmoment vooruitgeblikt op de Champions League-wedstrijd tegen Club Brugge. Maar daar bleef het niet bij... Fonseca gaf zomaar al zijn basisopstelling kwijt.

Iets meer dan 24 uur voor de start van de derde wedstrijd van de Champions League-campagne van Club Brugge zal Nicky Hayen een persconferentie geven in San Siro. Iets eerder op de dag was het de beurt aan Paulo Fonseca, coach van AC Milan. De Portugese coach is op zijn hoede voor de regerend Belgisch kampioen, maar weet dat de Milanezen favoriet zijn in eigen huis.

"Ik wil dezelfde mentaliteit zien als afgelopen weekend. Winnen moet normaal voor ons zijn. Ik voel dat we geleidelijk aan mooie dingen beginnen te bereiken. We hebben onze eerste twee Europese wedstrijden tegen onze op papier sterkste tegenstanders gespeeld, we moeten nu absoluut punten pakken", klonk het.

Paulo Fonseca onthult de opstelling van AC Milan voor het duel tegen Club Brugge

Paulo Fonseca heeft dus maar heel weinig over Club Brugge gesproken. De coach van AC Milan wil zich alleen concentreren op zijn eigen team, dat volgens hem de drie punten zal pakken als het op zijn best presteert. De Portugees straalt zoveel vertrouwen uit dat hij zelfs de basisopstelling van AC Milan heeft onthult, tot grote verrassing van de aanwezige Italiaanse journalisten.

"Wie er zal spelen? Nu ik toch bezig ben, hier is mijn opstelling. Mike Maignan, Emerson, Gabbia, Tomori, Théo Hernandez, Fofana, Loftus-Cheek, Reijnders, Rafa Leao, Pulisic en Morata."

Terwijl hij zometeen zal verschijnen op zijn persmoment, is het moeilijk voor te stellen dat Nicky Hayen hetzelfde zal doen als zijn tegenhanger en de opstelling 24 uur voor de wedstrijd zal onthullen... Maar wie weet?