Riemer coach van Denemarken: dat zou wel eens goed nieuws kunnen zijn... voor Anderlecht

Brian Riemer is de nieuwe bondscoach van Denemarken. Een kleine verrassing, die op middellange termijn in het belang kan zijn van RSC Anderlecht.

Is het echt een verrassing dat Brian Riemer op donderdag 24 oktober de nieuwe bondscoach van Denemarken is geworden? Niet echt, eigenlijk. Want de voormalige coach van RSC Anderlecht had een zeer goede indruk achtergelaten, vooral op menselijk vlak, bij verschillende Deense spelers.

Zo herinneren we ons dat tijdens de laatste interlandbreak, Kasper Dolberg lovend sprak over zijn voormalige coach bij Anderlecht, zeggende dat hij "zeer verrast" was dat Riemer moest vertrekken. Voor degenen die dachten dat Dolberg genoeg had van zijn landgenoot, was dat dus een vergissing. Op sportief gebied was hij iets minder geïsoleerd onder Hubert; op relationeel gebied liep alles heel goed en het werk van Brian Riemer werd intern erkend.

De Deense spelers hebben komst van Brian Riemer goedgekeurd

Enkele andere Deense spelers konden ook het pleidooi van Brian Riemer bij de bond ondersteunen: Thomas Delaney en Kasper Schmeichel, die het afgelopen seizoen belangrijk waren bij Anderlecht (ook al speelde Delaney niet zo veel als Riemer had gehoopt). En dan is er natuurlijk Christian Eriksen, die de nieuwe bondscoach kende van bij Brentford; dat hij afgelopen zomer niet bij Anderlecht belandde, doet niets af aan de goede relatie tussen de twee mannen.

© photonews

En dan is er het ultieme bewijs: in het bestuur van de Deense bond zit een zekere... Jesper Fredberg, wiens innige relatie met Riemer bij RSCA sommigen ertoe bracht om de T1 te bestempelen als een "luxe assistent" terwijl Fredberg de beslissingen nam. Het lijkt moeilijk te ontkennen dat daar iets van klopt. Het ontslag van Brian Riemer kwam er toch, ondanks de aanwezigheid van Fredberg.

Maar nu hij bondscoach van Denemarken is, kan Brian Riemer nog steeds van dienst zijn voor Anderlecht. De samenwerking met Jesper Fredberg zou wel eens nieuw leven kunnen worden ingeblazen, en als Kasper Dolberg al een bepalende speler was in de selectie, zou een zekere Anders Dreyer zijn status in het nationale team kunnen zien veranderen. We weten dat Brian Riemer dol is op Dreyer, en pas sinds de komst van Hubert heeft de Deen zijn plaats in de basiself verloren.

RSC Anderlecht was afgelopen zomer niet tegen een verkoop van Anders Dreyer als er een goed bod op tafel kwam. Het seizoensbegin van de vleugelspeler is zeer teleurstellend in vergelijking met zijn statistieken van vorig seizoen. Maar als Riemer hem een volwaardig international maakt, kan dit twee effecten hebben: hem zelfvertrouwen geven... of zijn marktwaarde behouden, met het oog op een verkoop deze winter of volgende zomer. Dan wrijft RSCA zich in de handen.