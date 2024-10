Club Brugge op één qua cijfers van de jeugdopleiding, maar... Anderlecht zendt nog steeds meer zonen uit

Volg Voetbalkrant nu via WhatsApp!

Club Brugge en Anderlecht investeren beide intensief in hun jeugdopleidingen, met elk een andere filosofie en aanpak. De Pro League stelt elk jaar een rangschikking op aan de hand van parameters als infrastructuur, contracten en doorgebroken spelers en dit keer staat Club op één.

Vanaf vijftien jaar kunnen de grootste talenten al een profcontract krijgen, en bij Club Brugge is die investering stevig: veertig jeugdspelers hebben een profcontract, tegenover 29 bij Anderlecht. Volgens Guilian Preud’homme heeft de club vanaf de U15 een scherp oog voor talent. “Als we geloven dat een speler binnen drie jaar bij NXT kan spelen, dan is een profcontract mogelijk", zegt hij bij Het Nieuwsblad.

Deze aanpak heeft dit seizoen al successen opgeleverd voor blauw-zwart. Club Brugge won onlangs vier van de vijf jeugdduels tegen Anderlecht en kan ook rekenen op meer jeugdinternationals: 22 tegenover 20. Toch kiest Anderlecht bewust voor een andere aanpak, waarbij prestaties in jeugdwedstrijden niet allesbepalend zijn.

De Brusselse club schuift zijn grootste talenten sneller door naar hogere leeftijdscategorieën en zet sterk in op technische ontwikkeling. Dat leidt tot een lagere gemiddelde leeftijd in hun jeugdploegen, wat ze als investering zien in de lange termijnontwikkeling van spelers.

Preud’homme onderstreept echter dat Club Brugge niet enkel focust op fysiek krachtige spelers, zoals soms gedacht wordt. “Het is al lang verleden tijd dat Club alleen fysieke spelers opleidt. Denk maar aan spelers als Charles De Ketelaere, Joaquin Seys en Maxim De Cuyper.”

Anderlecht: nog steeds meer geld en spelers verkocht

Beide clubs hopen dat hun focus op jeugdopleiding ook doorsijpelt naar de A-ploegen. Vorig weekend begon Club met zes eigen opgeleide spelers aan de wedstrijd tegen Westerlo, terwijl Anderlecht over het hele seizoen in totaal al meer minuten aan hun eigen jeugd gaf: 3.973 minuten, tegenover 3.148 bij Club Brugge.

In financiële termen heeft Anderlecht nog een voorsprong als het gaat om transferinkomsten uit eigen jeugd. Sinds 2019 haalde paars-wit zo’n 128,4 miljoen euro binnen, terwijl Club Brugge op 100,6 miljoen blijft steken. Verder zijn er momenteel 24 jeugdspelers van Anderlecht actief in Europese competities bij een eersteklasser, vergeleken met 9 bij Club Brugge.