Club Brugge, Genk en Antwerp domineren ons 'Team van de Week': "Hij heeft de beste vorm van zijn carrière te pakken"

Het zal u misschien niet als een verrassing blijken dat het gros van ons 'Team van de Week' gevormd wordt door spelers van Club Brugge, KV Mechelen, Antwerp en Genk. Die ploegen staken er dit weekend met kop en schouders bovenuit. Niet toevallig vormen ze ook de top vier.

Doel

Om het doel te beschermen kiezen we wel voor iemand van Cercle Brugge. Maxime Delanghe speelde een heel sterke partij tegen Union en hield zijn ploeg in de running om uiteindelijk nog de drie punten te pakken in het Dudenpark.

Verdediging

Zakaria El Ouahdi lijkt wel elke week sterker te worden. De rechtsachter maakt het elke ploeg moeilijk met zijn rushes, nu ook Gent. Centraal nog eentje van Cercle Brugge. Christiaan Ravych mocht niet mee naar IJsland, maar leverde een heel sterke verdedigende prestatie af tegen Union.

Naast hem staat nog een Genk-speler. Matte Smets is in sneltempo aan het uitgroeien tot de beste centrale verdediger van België. Domenico Tedesco gaat niet lang meer om hem heen kunnen.

Middenveld

Het middenveld is er deze week eentje om duimen en vingers bij af te likken. Patrick Pflücke scoorde en assisteerde bij de eerste twee goals van KV Mechelen. De Duitser is een echte smaakmaker geworden. En wat gezegd van Tjaronn Chery, elke week wel bij de uitblinkers. Weer een goal en een assist erbij.

En dan een Club Brugge-duo dat Anderlecht tot wanhoop dreef. Hans Vanaken deed wat hij wou en verdeelde als vanouds. Zijn assist op Talbi was weer een getuige van al de vista die hij in zijn lijf heeft. Tzolis is dan weer een ontdekking hoor. Die gaat altijd recht naar doel. Sardella werd er half gek van.

Aanval

Bertacinni met zijn twee goals voor STVV moet er natuurlijk in. Die zit intussen ook al aan acht, evenveel als Tolu Arokodare, die naast hem staat. Een goal en een uitgelokte penalty voor de grote Nigeriaan. En dan hebben we nog Vincent Janssen, die zijn beste vorm in jaren etaleert, misschien wel van zijn carrière. Ook een goal en een assist.