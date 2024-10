Westerlo-coach Timmy Simons ziet dat zijn club snel een nieuwe kans krijgt: "Dit zijn de leukste weken als voetballer"

Westerlo heeft zaterdagavond met 2-0 verloren van STVV. Westerlo had het moeilijk, maar moest ook enkele basisspelers missen.

Westerlo zit met een aantal geblesseerde en geschorste spelers. Niet ideaal. In de spits zijn er bijvoorbeeld heel weinig opties, zeker na het vertrek van Lucas Stassin eerder dit seizoen.

"Daar moet je als coach proberen mee om te gaan, de jongens op de positie te zetten waar ze het beste tot hun recht komen. Er zijn jongens vertrokken met specifieke kwaliteiten, maar de spelers die in de plaats zijn gekomen hebben dan weer hun eigen specifieke kwaliteiten", vertelde coach Timmy Simons.

"We kunnen daar niet ontevreden over zijn", gaat hij verder. "Maar natuurlijk hebben we in de spits wat minder mogelijkheden. Als er iets met Matija (Frigan) iets gebeurt, dan moeten we echt beginnen schuiven."

Na de nieuwe domper tegen STVV, krijgt Westerlo al wel snel een nieuwe kans. Dinsdag spelen de Kemphanen tegen RWDM.

"Dit zijn de leukste weken. Als voetballer had ik dat ook het liefste. Gewoon matchen spelen en niet te veel trainen. Proberen zo fit mogelijk te zijn voor de wedstrijden. We moeten zien dat iedereen klaar is voor dinsdag", besluit Simons.