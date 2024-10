Ex-speler Antwerp toch wel boos op Mark van Bommel: "Dat deed me wel pijn"

Davino Verhulst heeft zijn professionele loopbaan afgesloten, maar vanavond staat de boomlange doelman toch nog eens tegenover een eersteklasser. En niet zomaar één: hij kijkt Club Brugge in de ogen met Belisia Bilzen.

Verhulst had het wel gezien na zijn laatste seizoen bij Antwerp, waar hij niet van de bank mocht komen. “Mijn afscheid bij Antwerp was niet wat ik ervan verwacht had. Na mijn laatste wedstrijd op de bank ben ik gewoon naar huis gereden alsof het eender welke match was", vertelt Verhulst in HBvL.

"Dat deed me wel pijn. Na 21 jaar op het hoogste niveau en een paar honderd wedstrijden, was het zomaar van het ene op het andere moment over. Bedankt en succes. Ik zat op de bank in die laatste wedstrijd en we hadden niets meer te winnen of te verliezen."

Verhulst vond dat toenmalig trainer Mark van Bommel toch wel iets had kunnen doen. "Het stond 3-1, laat me dan toch een paar seconden invallen. Ik schiet niet naar Van Bommel, maar het had toch gekund?"

Daardoor staat hij nu onder de lat in Eerste Nationale. "Dat triggerde me om toch nog ergens onder de lat te gaan staan. Woensdagavond gaat het me vooral om die andere jongens. Hen bijstaan en er voor hen iets moois van maken. En ergens kan je ook wel zeggen dat de cirkel voor mij zo rond is. Het is een mooie surplus."

Het is ook een terugzien met goeie vriend Hans Vanaken op het veld. “Hij scoorde nog maar één keer tegen mij. Dat kan alleen een strafschop geweest zijn”, lacht Verhulst. “Ik heb Hans nog niet gebeld. Eigenlijk ga ik ervan uit dat hij rust krijgt tegen ons, maar we zien wel. Ik ga hem zeker nog een berichtje sturen.”