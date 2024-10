Jelle Vossen reageert zelf met duidelijke woorden op "grote teleurstelling"

Jelle Vossen heeft uiteindelijk zijn 600e profwedstrijd kunnen spelen, zij het met enige vertraging. De aanvaller startte gisteravond in de basis bij Zulte Waregem en hielp zijn team aan een bekerzege tegen Dender. Toch bleef het gemengde gevoelens oproepen.

Vossen bleef zaterdag op de bank bleef tijdens de competitiewedstrijd tegen Francs Borains, waar hij voor de wedstrijd gehuldigd werd. “Het had een fantastische middag kunnen worden", vertelt Vossen aan Sporza.

De viering zaterdag, die zijn 600e wedstrijd moest markeren, werd een teleurstelling toen Vossen 90 minuten langs de zijlijn bleef. “Alle ingrediënten waren aanwezig om er iets heel moois van te maken", zegt hij. "Als ik heel eerlijk mag zijn, heeft me dat wel enorm diep geraakt."

De ervaren aanvaller moest de teleurstelling snel verwerken, iets wat hij naar eigen zeggen altijd goed heeft gekund in zijn carrière. Het werd uiteindelijk de bekermatch tegen Dender waarin hij zijn mijlpaal bereikte.

Ondanks de gemiste kans afgelopen weekend benadrukt de 35-jarige Vossen dat hij zich thuis voelt bij Zulte Waregem, waar hij inmiddels al bijna vijf jaar speelt. "Ik loop nog elke keer met enorm veel goesting het veld op en ik hoop dat dat nog een hele tijd mag blijven duren."

Vossen kijkt daarnaast met ambitie vooruit. Na de degradatie vorig seizoen, hoopt hij zijn club terug naar de Jupiler Pro League te kunnen leiden. “Die degradatie heeft me hard getroffen", vertelt hij. “Ik wil in mijn carrière nog promoveren met Essevee. Mocht dat lukken, dan zou dat qua gevoel heel dicht in de buurt komen van een titel in de Jupiler Pro League.” Voor Vossen zou het een passend sluitstuk zijn van een indrukwekkende loopbaan.