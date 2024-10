KRC Genk-coach Thorsten Fink gaat roteren: "We gaan er alles aan doen om dat te voorkomen"

KRC Genk neemt het woensdagavond op tegen SK Beveren in de Croky Cup. Bij de Limburgers zal er ongetwijfeld wat geroteerd worden.

KRC Genk, de fiere leider van de Jupiler Pro League, neemt het woensdagavond op tegen de nummer 10 van de Challenger Pro League, SK Beveren. Coach Fink blikte al even vooruit op het duel.

"De beker is de kortste weg naar Europa", opende hij volgens Het Belang van Limburg. "Wij willen ver geraken maar het blijft lastige als de beslissing telkens valt in één match. Ik ben niet zo hoogmoedig dat ik nu zeg dat we niet kunnen verliezen."

Afgelopen seizoen ging Racing Genk er pijnlijk uit in de beker tegen KV Oostende, dat toen nog net niet failliet was. Dit willen ze niet meer zien gebeuren. "In één wedstrijd kunnen verschillende dingen je nekken, van individuele fouten tot een verkeerde beslissing van de scheidsrechter. Maar we gaan er alles aan doen om dat te voorkomen", gaat Fink verder.

Dit weekend wacht er nog de belangrijke wedstrijd tegen Antwerp, dat tweede staat in de JPL. Het lijkt er dus op dat Fink zal gaan roteren. "Elke speler, die aan de aftrap komt, verdient zijn speelkansen."

"Het zijn ook allemaal jongens die al aan de bak kwamen en heel veel kwaliteiten hebben. Ze zullen ook allemaal starten op hun beste positie, dit is geen experiment. Wij nemen geen risico’s, want de beker is erg belangrijk. Maar we hebben meer dan elf goeie spelers", besluit de Duitser.