KV Mechelen-speler Daam Foulon doet opvallende onthulling: "Bij deze Belgische club kon ik een pak meer verdienen"

Daam Foulon trok in de zomer van 2023 van het Italiaanse Benevento naar KV Mechelen. Ondertussen is de 25-jarige winger een basisspeler onder Besnik Hasi.

Daam Foulon heeft er al enkele speciale weken opzitten. Eind september liep hij een hersenschudding op tijdens de wedstrijd tegen Cercle Brugge. Later werd er ook nog ingebroken bij hem thuis.

Eén wedstrijd bleef hij aan de kant, maar veel tijd verloor hij niet. In de laatste drie competitiewedstrijden was hij goed voor één doelpunt en twee assists bij KV Mechelen. Maar hij had evengoed bij een andere Belgische club kunnen spelen...

"Voor alle duidelijkheid: het financiële primeert niet. Maar je moet weten dat ik, toen ik terugkwam naar België, twee opties had: KV Mechelen of Zulte Waregem, waar ik een pak meer kon verdienen en waar ik vooral veel harder het gevoel kreeg dat de club mij echt wilde", onthult Foulon bij Het Nieuwsblad.

"Iedereen verklaarde mij gek dat ik koos voor Mechelen, waar ik eigenlijk zelfs geen eerste keus was. Maar ik vond dat Malinwa echt een ploeg was die bij mij paste - een club met een geweldige traditie, met fantastische supporters - en ik wilde mij laten zien op het hoogste niveau", legt hij zijn keuze voor KV Mechelen uit.

Zijn huidige contract loopt af aan het einde van dit seizoen. Het is duidelijk dat er binnenkort een keuze zal moeten gemaakt worden. "Zelfs al was het dan, bij wijze van spreken, voor een appel en een ei. Ik heb geïnvesteerd in mezelf. Maar nu ik heb laten zien wat ik kan, vind ik wel dat het moment gekomen is om die investering terug te verdienen."

"Dat kan bij een andere club zijn, dat kan bij KV Mechelen zijn, dat zullen de gesprekken uitwijzen. Het belangrijkste lijkt mij dat er duidelijkheid komt. Maar ik denk wel dat de supporters weten dat ik er altijd mijn kop voor zal gooien, wat er ook beslist wordt", besluit hij.