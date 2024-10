Sébastien Pocognoli legt uit waarom hij Loïc Lapoussin er weer bij heeft genomen

Sébastien Pocognoli heeft ervoor gekozen om Loïc Lapoussin weer bij de groep te nemen. Hij zou al bij de selectie zitten voor het bekerduel tegen KAS Eupen.

Een verrassing in het Dudenpark op dinsdag. Loïc Lapoussin trainde plots weer mee met de groep, nadat hij een tijdje geleden naar de B-kern werd verwezen.

"Ik denk dat het voor hem een verrassing was, maar wel een aangename", vertelde coach Sébastien Pocognoli bij Het Nieuwsblad. Hij zomaar minuten kunnen maken in de beker tegen KAS Eupen. De winger zit alvast bij de selectie.

"We kennen Loïc, hij is een joviaal en extravert iemand. Hij sloot gewoon bij de groep aan alsof dat doodnormaal was, maar hij is hypergemotiveerd. Je merkt dat hij enkele maanden met jongere spelers trainde", ging de coach verder.

Het was een bewuste keuze van de trainer om hem er weer bij te nemen. "Zijn terugkeer komt er op mijn vraag. Ik respecteer de beslissing die de club nam voor mijn komst, maar ik ben blij om Loïc weer te verwelkomen."

"Dat neemt niet weg dat hij beoordeeld zal worden als alle andere spelers. Zijn gedrag op en naast het veld zal perfect moeten zijn, maar ik twijfel er niet aan dat hij snel zijn rol in de kleedkamer weer opneemt als één van de leiders van de ploeg", besluit Pocognoli.