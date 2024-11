Gigantisch leedvermaak bij volgende tegenstander van Anderlecht: "Zo leuk voor ons"

Volg Voetbalkrant nu via WhatsApp!

Zondag speelt RSC Anderlecht in eigen huis tegen KV Kortrijk. De druk op de thuisploeg in het Lotto Park zal gigantisch groot zijn.

Freyr Alexandersson ziet het allemaal gebeuren. De recente ontwikkelingen bij RSC Anderlecht zorgen voor heel veel spanningen. Daar wil KV Kortrijk van profiteren.

“Onze ploeg is de afgelopen maand sterk naar elkaar toegegroeid”, zegt Freyr Alexandersson aan Het Nieuwsblad. “Van een veelvoud aan individuen zijn we nu getransformeerd tot een hecht team.”

De wedstrijd tegen Anderlecht komt volgens hem op een heel goed moment voor de Kerels, door het afscheid van Jesper Fredberg en de komst van Olivier Renard.

“We weten dat er bij Anderlecht heel veel druk op zit. Voor hen telt enkel de zege zondag. Zij moeten presteren. Dat is net het leuke voor ons: we moeten proberen te profiteren van die druk en hen trachten te verrassen.”

Onder druk moeten presteren is iets dat Alexandersson bij KV Kortrijk heel goed kent. “We gaan het Anderlecht 90 minuten lang lastig maken. Wij weten als geen ander hoe moeilijk het voetballen is als je als ploeg zwaar onder druk van buitenaf staat, dus we willen nu zelf profiteren daarvan.”