Sportieve malaise bij RSC Anderlecht? Hazard zegt hoe het tij snel zal keren

17 op 36 heeft Anderlecht dit seizoen gescoord. Ruim onvoldoende voor de fans, maar het levert wel de zesde plaats op.

Anderlecht is gebuisd op dit moment. Het haalt geen 50 procent van de punten binnen, maar dat is wel voldoende op dit moment om deel te nemen aan de Champions’ Play-offs.

De fans zijn het allemaal erg moe, zeker ook met de stoelendans die maar blijft duren. Na het vertrek van Jesper Fredberg is Olivier Renard de zesde sportieve baas in evenveel jaar.

De supporters kijken vooral uit naar de terugkeer van Jan Vertonghen en Thorgan Hazard die momenteel geblesseerd aan de kant zitten. Zij zullen voor meer stabiliteit, maar ook kansen moeten zorgen.

“Er zal in elk geval weer wat ervaring bijkomen als Jan en ik terug zijn”, vertelt Hazard aan RTL Sports. Toch wil hij zijn eigen rol en die van Vertonghen minimaliseren. “Maar de jongens hebben bewezen dat ze wedstrijden kunnen winnen zonder ons.”

Het recept om uit de sportieve impasse te geraken is duidelijk. “We zitten nu in een lastige periode, gelukkig volgen de matchen elkaar snel op. Het volstaat om 2 of 3 keer na elkaar te winnen en dan is de glimlach bij iedereen terug.”