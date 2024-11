Marc Degryse zegt waar het echt fout ging met Fredberg: "Dan kan ik het begrijpen"

RSC Anderlecht nam deze week afscheid van Jesper Fredberg. Het leek wel de kroniek van een aangekondigde dood.

Jesper Fredberg is niet langer CEO Sports bij RSC Anderlecht. Dat kondigde voorzitter Wouter Vandenhaute deze week aan. Met Olivier Renard stelde hij meteen ook een opvolger voor.

Marc Degryse ging voor Het Laatste Nieuws op zoek naar wat er precies fout gelopen was. “De eigenaar Marc Coucke had begin september ook al eens laten verstaan dat de moeilijke mercato van Fredberg niet aan de financiële middelen te wijten was”, klinkt het.

Vooral de tegenvallende transfer van Zanka heeft Fredberg veel krediet gekost. Bovendien kreeg hij andere dossiers niet rond. “Ik denk dat de club doorhad dat het netwerk van Fredberg niet zo groot was”, benoemt Degryse de reden waarom hij nu ontslagen is.

“Als Anderlecht jou dan een mooi budget geeft, maar je kunt er weinig mee aanvangen én je slaagt er ook niet in om spelers te verkopen, kan ik begrijpen dat er veel ongenoegen was binnen de club”, gaat Degryse verder.

Vandenhaute had Fredberg misschien wel nog een kans willen geven met de wintermercato. “Maar hij is uiteindelijk meegegaan in de negatieve dynamiek die was ontstaan bij de aandeelhouders, de fans, en de media.”