RSC Anderlecht incasseert stevige domper in aanloop naar duel met KV Kortrijk

RSC Anderlecht neemt het op zondag op tegen KV Kortrijk. Het team heeft een ferme domper moeten verwerken, want een topspeler zal er niet bij zijn tegen de Kerels.

Leander Dendoncker zal er zondag niet bij zijn in de wedstrijd tegen KV Kortrijk. Hij is geblesseerd en zal er volgens La Dernière Heure op die manier niet bij zijn. Een ferme domper voor paars-wit.

Amando Lapage moet op die manier blijven bijpikkelen bij de A-kern. Hij speelde dan ook niet mee met de Futures tegen KAS Eupen in de Challenger Pro League.

Geen Dendoncker tegen KAS Eupen

Benieuwd hoe David Hubert zijn manschappen zal gaan posteren. Stroeykens en Sardella zouden wel eens in de ploeg kunnen komen, met Rits onder meer centraal op het middenveld.

Paars-wit zonder Dendoncker morgen#Anderlecht kan morgen niet op Leander Dendoncker rekenen tegen Kortrijk.



De middenvelder kampt met een lichte blessure.#rsca pic.twitter.com/5jLRF39mEs — RSCA (@rscaupdate) November 2, 2024

Voor RSC Anderlecht is het een mooie kans nochtans om tegen KV Kortrijk met drie punten zich wat hogerop te wringen in de stand. Met een overwinning kunnen ze zich opnieuw in de top-6 spelen.

KV Kortrijk van zijn kant hoopt te kunnen profiteren van de afwezigheid van Dendoncker om zich op een stevigere positie te brengen en in de top-12 van de Jupiler Pro League te brengen.