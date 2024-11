Kwam Anderlecht nog goed weg? "Als er VAR was geweest, hadden we misschien al twee strafschoppen gekregen in de eerste helft"

De zeer ruime score (0-4 voor Anderlecht) doet een beetje vergeten dat de wedstrijd in de eerste helft behoorlijk goed in evenwicht was. Beter nog: men kan zeggen dat RUTB slecht beloond werd.

Drazen Brncic, de coach van Tubize, was trots op zijn spelers. "We deden wat we moesten doen. De eerste helft was veelbelovend, we deden wat we voor ogen hadden, pasten onze speelideeën toe. Ik kan ze alleen maar feliciteren en trots op hen zijn," verzekerde hij.

Hij werd zelfs een beetje uitdagend, wel met een lach op zijn gezicht. "Als ik een beetje onoprecht wil zijn... Zou ik zelfs zeggen dat als er VAR was, we misschien twee strafschoppen hadden gekregen in de eerste helft. Een duwtje, een hand... met de VAR zou de score misschien minder streng zijn geweest."

"0-4 verliezen van Anderlecht is niet zwaar, het is normaal. Het is duidelijk dat de opkomst van Kasper Dolberg de zaken heeft veranderd", relativeert Brncic.

"Nu moeten we terugkeren naar de realiteit van Eerste Nationale, en dat zal niet gemakkelijk zijn omdat zo'n wedstrijd een droomonderbreking is. De hele club richtte zich erop, het publiek ook, het was een droomloting met Anderlecht dat hier op bezoek kwam", concludeert Drazen Brncic. "Ik hoop dat de spelers niet te veel fysiek en emotioneel hebben gegeven, want dan betaal je er een hoge prijs voor."