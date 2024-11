Promovendus Dender zit even in een dipje, maar van paniek is geen sprake: "Als we daar eindigen op het einde van het seizoen, dan gaat niemand klagen volgens mij"



Word fan van FCV Dender EH! 67 Dender heeft een moeilijke week achter de rug. Verdediger Kobe Cools ziet dat er nog wel heel wat positieve punten zijn, ondanks de drie nederlagen op rij. Dender moest drie wedstrijden spelen op zes dagen tijd. Zaterdag thuis tegen KV Mechelen (2-5), dinsdag op bezoek bij Zulte Waregem (2-1) en vrijdag op het veld van KVC Westerlo (2-0). Drie nederlagen op rij is nooit leuk. Toch ziet verdediger Kobe Cools dat het buiten de resultaten wel goed loopt. "Het was zeker een drukke week, ook met die midweekwedstrijd. Maar goed, dat weet je op voorhand en dan moet iedereen klaar zijn. De resultaten vallen misschien tegen nu, maar de drive en de wil zijn er wel altijd geweest bij iedereen." Dender stond na de nederlaag tegen Westerlo op plaats 8, nu de speeldag is afgelopen staat de club 9e. De verdienste van een hardwerkende promovendus. "Ik denk dat we geen enkel punt hebben gestolen", gaat Cools verder. "Soms spelen we al met wat meer initiatief aan de bal, soms met meer focus op het laag blok en de counter dan. Wij beslissen iedere wedstrijd wat ons gameplan is en dan staan we daar allemaal achter." Met een achtste plaats op het einde, zou de verdediger gelukkig zijn. "Als we daar eindigen op het einde van het seizoen, dan gaat niemand klagen volgens mij. Wij willen er gewoon iedere wedstrijd alles aan doen om te winnen. Dan kom je wel uit waar je moet zijn op het einde van de rit."



