Peter Vandenbempt ziet dat het bij deze JPL-club de foute kant op gaat: "Het is triest dat hun supporters nu ook een reputatie beginnen te krijgen"

Afgelopen weekend was er heel wat heisa in de slotfase van de wedstrijd KV Mechelen - Union. Uiteindelijk speelde Malinwa nog gelijk nadat het 0-1 achter stond voor de wedstrijd een tijdje werd stilgelegd.

In de absolute slotfase stond Union SG 0-1 voor en leek doelman Anthony Moris was tijd te willen rekken. Hij lag op de grond terwijl enkele KV Mechelen-fans hem bekogelden met bekertjes bier.

Moris werd ook geraakt, waarna de scheidsrechter besloot om alle spelers een tijdje naar binnen te sturen. De match werd voor de resterende vier minuten nog wel uitgespeeld nadien. KV Mechelen maakte toen nog gelijk.

"Het is eigenlijk nog het ergst van al dat de supporters van Mechelen met hun laakbaar gedrag en het gooien van allerlei projectielen nog succes hebben gehad ook", vindt Peter Vandenbempt volgens Sporza.

"Iedereen is het er een beetje over eens - zonder het met zekerheid te weten - dat zonder die onderbreking KV Mechelen wellicht niet meer gelijk zou hebben gemaakt. Dat gevoel hadden de spelers van Mechelen blijkbaar ook op het veld", gaat hij verder.

"Het is triest dat nu ook de supporters van KV Mechelen een reputatie beginnen te krijgen, zoals aanvoerder Rob Schoofs terecht opmerkte, met dat gedoe vorige week ook in Dender. Wie blijft er dan nog over, vraag ik me af?", besluit Vandenbempt.