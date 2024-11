Tedesco anticipeert: Anderlecht-speler zit in voorselectie Rode Duivels

Volg Voetbalkrant nu via WhatsApp!

Killian Sardella, de rechtsachter van Anderlecht, staat op de radar van zowel België als Kameroen voor een mogelijke interlandcarrière. Bondscoach Domenico Tedesco heeft Sardella opgenomen in zijn voorselectie voor de komende Nations League-wedstrijden van de Rode Duivels tegen Italië en Israël.

Als hij geselecteerd wordt, zou dit zijn eerste officiële oproep voor de Belgische nationale ploeg kunnen worden, iets waar Sardella al lang van droomt. Toch houdt Kameroen ook een oogje in het zeil, aangezien de speler Kameroense wortels heeft via zijn moeder.

Kameroen heeft volgens Het Laatste Nieuws al eens poolshoogte genomen bij de entourage van Sardella om te onderzoeken of hij openstaat voor een selectie. Het land zou graag zien dat hij zich bij de nationale ploeg aansluit, zeker gezien zijn familiebanden met Kameroen.

Marc Brys, de huidige bondscoach van Kameroen, zou met interesse zijn prestaties volgen, en ziet in de veelzijdige verdediger een waardevolle aanwinst voor de Kameroense selectie. Sardella heeft echter duidelijk gemaakt dat België voor hem nog steeds prioriteit heeft.

Toch voelt Sardella een bijzondere verbondenheid met Kameroen, en vooral zijn moeder speelt hierin een grote rol. “Voor mijn mama zou het een droom zijn dat ik voor Kameroen speel, want zij komt daar vandaan en haar familie woont er nog steeds", zegt Sardella in HLN. "Kameroen doet ook regelmatig mee aan de Africa Cup en het WK."

Ondanks de sterke band met Kameroen, lijkt België nog steeds Sardella’s eerste keuze. “België is altijd mijn droom geweest", vertelt hij. "Ik ben hier opgegroeid en heb in elke leeftijdscategorie gespeeld. In de laatste wedstrijd tegen Schotland met de U21's werd ik zelfs kapitein.”