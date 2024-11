Anderlecht komt vanavond ex-Neerpede-talent tegen: Kompany geloofde sterk in hem

Volg Voetbalkrant nu via Instagram!

Anderlecht speelt vanavond tegen RFS Riga en daar zitten wel wat oude bekenden bij. Een minder bekende naam: Edouard Daskevic. En toch heeft hij vijf jaar de jeugdopleiding van Anderlecht doorlopen. Hij mocht van Vincent Kompany zelfs mee op stage.

Hoewel Daskevics nooit voor het eerste elftal van Anderlecht uitkwam, deelt hij warme herinneringen aan de intensieve jaren op Neerpede. Zo zat hij in dezelfde klas als Jérémy Doku, die uiteindelijk de stap naar het hoogste niveau zette. "Ik was beter op school", grapt hij. Zijn grootste kans kwam in 2019, toen Vincent Kompany hem meenam op stage naar Portugal.

Doku en Daskevics hadden een vriendschappelijke band, waarbij ze elkaar hielpen met schoolwerk, vooral als Doku lessen had gemist. Toch accepteert Daskevics dat Doku en andere talentvolle teamgenoten simpelweg meer potentieel hadden. Het feit dat hij de concurrentiestrijd verloor, beschouwt hij als een normale gang van zaken.

"Doku was gewoon sterker", zegt hij nuchter bij LDH. Kompany's vertrouwen betekende veel voor hem, en hij mocht zelfs invallen tijdens een vriendschappelijke wedstrijd tegen Benfica. Helaas viel zijn droom in duigen door een blessure tijdens een training, waarna hij nooit meer de kans kreeg bij het eerste elftal.

Zijn traject na Anderlecht bracht Daskevics naar Noorwegen en andere clubs, maar zonder veel geluk. Uiteindelijk besloot hij terug te keren naar Letland begin 2023, waar hij bij FC Riga aan de slag ging.

Hij voelde teleurstelling om niet geslaagd te zijn in het buitenland, maar kijkt toch positief terug op zijn ervaring bij Anderlecht en ziet het als een waardevolle leerschool. "Ik heb er veel geleerd en de Belgische periode blijft een mooi hoofdstuk in mijn leven", zegt hij.