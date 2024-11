Beerschot als springplank hogerop: "Maar dat moet je zeker opschrijven..."

Afgelopen zomer ruilde Nick Shinton Club Brugge in voor Beerschot. Dit weekend treft hij zijn ex-ploeg.

Shinton was acht jaar aan de slag bij Club Brugge. De 23-jarige doelman trok afgelopen zomer naar Beerschot, omdat hij in een onmogelijke positie zat met Simon Mignolet voor hem in de pikorde.

Hij liet zich meteen zien. Niet simpel om in doel te staan bij een ploeg die door iedereen als degradatiekandidaat nummer één wordt beschouwd.

“Ik had nog opties, maar Beerschot was in een paar dagen tijd meteen heel concreet. Ze hebben een serieuze inspanning gedaan om mij in te lijven. Ze hadden dus duidelijk veel vertrouwen in mij”, vertelt de doelman aan Gazet van Antwerpen.

Ook al wist hij dat het moeilijk zou worden, toch is Beerschot een mooie club. “Ze hebben hier de voorbije jaren al meermaals jonge spelers opgevist die Beerschot als springplank hebben gebruikt om een transfer naar een grotere club te kunnen versieren. Dat is ook mijn bedoeling.”

Toch blijft ook het verhaal van Beerschot zelf heel hard meespelen. “De kloof met de veilige plaatsen blijft wel behoorlijk groot. Daarom bekijken we het match per match. Maar je mag zeker opschrijven dat in de spelersgroep het gevoel leeft dat we ons nog zullen redden.”