Olivier Renard rakelt zijn succesverhalen op voor wintermercato van Anderlecht: "Hij beschouwt me nog als tweede vader"

Olivier Renard, de nieuwe sportief directeur van Anderlecht, heeft een reputatie opgebouwd als een meester in slimme transfers. Zijn verleden zit vol voorbeelden van spelers die hij voordelig wist te halen en later voor hoge bedragen zag vertrekken.

Renard haalde daar ook wat voorbeelden van op. "Ik haalde Sofiane Hanni uit de Turkse tweede klasse naar Mechelen", vertelt Renard. "Hij had een zekere nonchalance, maar uiteindelijk werd hij ook een dirigent bij Anderlecht. Sofiane stuurt me nu nog altijd berichten."

Renard’s talent om potentieel op te sporen leidde hem verder naar Victor Wanyama, die hij gratis bij Montreal haalde nadat Tottenham miljoenen voor hem vroeg. "Op het juiste moment sloeg ik mijn slag", voegt hij eraan toe.

Een van zijn meest bijzondere verhalen is dat van Ismaël Koné bij Montreal. "Mijn zoon speelde in de jeugd van Genk, en daar hoorde ik over een Canadese tester die opviel, maar door covid niet kon blijven", legt Renard uit. "Hij had geen echte voetbalopleiding gehad, maar ik liet hem naar Montreal komen, en hij bleek héél sterk."

Uiteindelijk verkocht Montreal hem voor meer dan vijf miljoen aan Watford, waarna Marseille hem overnam voor twaalf miljoen. "Hij beschouwt me als zijn tweede vader," zegt Renard trots, en het verhaal is een bewijs van zijn vermogen om buitengewone kansen op te sporen.

Renard brengt een uitgebreid netwerk mee naar Anderlecht, opgebouwd tijdens zijn eigen carrière als keeper en zijn werk met grootheden als Luciano D'Onofrio en Thierry Henry. "Om transfers te doen moet je goed voorbereid zijn", benadrukt hij. Renard heeft bewezen dat hij met slimme deals een team kan versterken zonder grote investeringen. "Ook bij Anderlecht zal het essentieel zijn om rekening te houden met het budget. Maar soms moet je gewoon een bod durven doen."