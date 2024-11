Onthulling: waarom Toby Alderweireld niet speelde tegen Kortrijk, De Roeck laat zich zeer helder uit over zijn vervanger

Slecht nieuws voor en bij Royal Antwerp FC. Het team sukkelt achterin met de ene blessure na de andere en nu is er nog een extra sterkhouder uitgevallen. Ook Toby Alderweireld is met een blessure uitgevallen.

Toby Alderweireld trok wel degelijk mee naar Kortrijk, maar hij zal uiteindelijk niet spelen in het Guldensporenstadion. De centrale verdediger is buiten strijd voor het duel met De Kerels.

Ribbenkast van Alderweireld het probleem

Er waren al bijna geen opties meer achterin bij Antwerp, dus werd er alles aan gedaan om Alderweireld speelklaar te krijgen. Dat is nu uiteindelijk niet gelukt, coach De Roeck gaf wat meer duiding.

© photonews

"Alderweireld heeft last van de ribben. Het was voor hem niet mogelijk om mee te spelen, als je niet 100 procent bent, dan kan je niet spelen", aldus de oefenmeester van Royal Antwerp.

Goede mentaliteit van Bozhinov

Toch liet hij er de glimlach niet om: "De puzzel leggen was niet zo moeilijk. Er staan altijd spelers klaar om in te vallen." Met te beginnen dus de jonge Rosen Bozhinov.

De negentienjarige Bulgaarse centrale verdediger kwam over van CSKA 1948 Sofia. "Het is een jonge verdediger. Hij is in intensiteit aan het groeien en als speler in het algemeen gegroeid. Hij krijgt zijn kans en dat is een verdiende kans. Bozhinov heeft naar de toekomst toe veel waarde én bezit een heel goede mentaliteit."