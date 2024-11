🎥 Ai ai ai: ingevallen Trossard beleeft schlemielige avond in Londense derby

Volg Voetbalkrant nu via WhatsApp!

De Londense derby tussen Chelsea en Arsenal leverde geen winnaar op, maar wel een spannend 1-1 gelijkspel. Al had invaller Leandro Trossard in de slotfase het winnende doelpunt moeten maken.

In de Londense topper tussen Chelsea en Arsenal stond zondag de absolute topper van de Premier League op het programma. Manchester City verloor pijnlijke punten dus konden de nummer drie en vier in Engeland gouden punten pakken.

Gabriel Martinelli trapte Arsenal op het uur op voorsprong. Chelsea met Rode Duivel Romeo Lavia reageerde meteen met een doelpunt van Pedro Neto.

Leandro Trossard kreeg in de allerlaatste seconde van de wedstrijd een gouden kans om Arsenal naar de overwinning te schieten. Na een mooie actie van William Saliba stond de Belgische aanvaller klaar om van dichtbij te scoren, maar zijn poging ging net naast het doel van Chelsea-keeper Robert Sanchez.

Eerder had hij nog een kans gehad om Chelsea op achterstand te zetten, maar zijn schot van dichtbij belandde in de tribune. De Belgische aanvaller had moeite om te scoren en kon Arsenal niet de driepunten schenken.

Na de wedstrijd stond Mikel Arteta even stil bij de laatste minuten van de wedstrijd. Zijn veelzeggende reactie bij de misser van Trossard liet dan ook niets aan de verbeelding over.“Het had het verhaal van de derby kunnen zijn."