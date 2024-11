Ging de arbitrage zwaar in de fout tijdens Union-Genk? Referee Department velt duidelijk oordeel

Union heeft KRC Genk een flink pak slaag gegeven. Toch werd er een zeer discutabele fase besproken bij Under Review.

Na een 4-0 uitslag kan het verleidelijk zijn om arbitragefouten te relativeren, aangezien het verschil tussen de twee teams groot genoeg is om te denken dat deze fout geen invloed heeft gehad op de uitslag. Maar het blijkt dat een van de vier doelpunten van Union-Genk ongeldig was, volgens Jonathan Lardot.

Bij Under Review, kwam het hoofd van de scheidsrechtersafdeling terug op de 3-0, gescoord door Noah Sadiki. Bij deze actie is er contact tussen Bryan Heynen en Lazare Amani, waardoor de aanvoerder van Genk valt en niet kan ingrijpen.

Sadiki maakt hier gebruik van en scoort, maar het doelpunt had moeten worden afgekeurd, volgens Lardot. "Voor mij is er sprake van een overtreding. Dit heeft invloed op de actie van Bryan Heynen, die niet kan ingrijpen als gevolg van dit contact. Op basis van de beelden kan worden aangenomen dat hij naar de bal had kunnen gaan."

De VAR had dus deze fout moeten melden en de scheidsrechter de mogelijkheid moeten geven om het doelpunt af te keuren. "Dit is een fase die geïnterpreteerd kan worden", benadrukt Jonathan Lardot. "Maar we hadden graag gezien dat de VAR de scheidsrechter de mogelijkheid gaf om zijn beslissing te herzien door de beelden opnieuw te bekijken."

Dit was niet het geval, en Genk moest dus een derde doelpunt incasseren dat de wedstrijd definitief leek te beslissen. Het blijft natuurlijk de vraag of de Limburgers in staat waren om terug te komen in zo'n wedstrijd; het antwoord op die vraag zal ook afhankelijk zijn van interpretatie.