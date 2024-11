Officieel: Zeno Debast kent zijn nieuwe trainer bij Sporting CP, en het is een voormalig target van... Anderlecht.

Ruben Amorim heeft op een mooie manier afscheid genomen van Sporting CP. De club heeft al de naam van zijn opvolger aangekondigd.

Na de prestigieuze overwinning tegen Manchester City, de laatste thuiswedstrijd voor Ruben Amorim, heeft Sporting Portugal nog een laatste succes behaald onder leiding van hun succesvolle coach op het veld van Braga (2-4).

Met Amorim nu bij Manchester United om Erik ten Hag op te volgen, heeft Sporting niet lang gewacht om een opvolger te vinden. Het gaat om Joao Pereira, die tot nu toe het tweede team trainde in de derde divisie.

Zal Sporting zijn titel behouden?

Joao Pereira is een voormalige rechterflankspeler, die drie jaar geleden zijn carrière bij de club afsloot. Hij speelde 40 keer voor Portugal speelde en heeft heel wat clubs gehad, waaronder Benfica, Valencia, Hannover en Trabzonspor.

Maar hij had ook bij Anderlecht kunnen spelen. In 2009 was Herman van Holsbeeck bereid om hem naar het Astridpark te halen. Maar er was een voorwaarde: zich kwalificeren voor de groepsfase van de Champions League en zo over de benodigde fondsen beschikken.

Lyon bleek destijds te sterk voor de Brusselaars (8-2 over de twee wedstrijden). Joao Pereira trok dus enkele maanden later naar... Sporting Portugal.