Brian Riemer gaf Anderlecht-speler enorm veel vertrouwen: "Als ik een goede periode doormaak, is dat dankzij hem"

Kasper Dolberg ontmoet deze week Brian Riemer in Denemarken. De relatie tussen de twee was uitstekend bij RSC Anderlecht.

De aanstelling van Brian Riemer als bondscoach van Denemarken heeft bij misschien wenkbrauwen doen fronsen. Sommigen vonden dat de coach van RSC Anderlecht al iets te veel prioriteit gaf aan zijn landgenoten in Brussel, en de aanwezigheid van Jesper Fredberg in het bestuur van de Deense voetbalbond vergemakkelijkte zijn overstap van de ene naar de andere.

In ieder geval toont de eerste selectie van Riemer geen voorkeursbehandeling: Anders Dreyer en Thomas Delaney, twee van zijn voormalige spelers bij Anderlecht, zijn er niet bij. Maar Kasper Dolberg wel, en die heeft bevestigd dat zijn relatie met de bondscoach uitstekend is.

"Ik ben blij dat Brian bondscoach is geworden. Ik ken hem, ik weet wat hij waard is en dat is een goede zaak", juicht de aanvaller in Tipsbladet. "We hebben een heel nauwe relatie omdat we al lang samenwerken."

Als Dolberg zijn topvorm heeft hervonden... na het ontslag van Riemer, is dat niet omdat hij geen vertrouwen kreeg van zijn landgenoot. "Brian heeft veel in me geloofd, heeft me belangrijk laten voelen, dat had ik nog nooit meegemaakt in mijn carrière", verzekert hij.

"Ik heb het gevoel dat hij alles voor me zou hebben gedaan. Als ik drie slechte wedstrijden speelde, was hij ervan overtuigd dat ik heel goed zou zijn in de vierde wedstrijd. Als ik een goede periode doormaak in mijn carrière, is dat dankzij Brian", besluit Dolberg met nadruk.