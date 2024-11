Brian Riemer waarschuwt: "In tegenstelling tot sommige van mijn voorgangers..."

Brian Riemer wordt deze week als bondscoach van Denemarken voor het eerst op de proef gesteld. Zijn eerste opstelling zal zeker veel reacties uitlokken, maar hij zal er niets over verklappen.

Brian Riemer kent al een groot deel van de Deense kern: spelers zoals Kasper Schmeichel en Kasper Dolberg heeft hij gekend bij Anderlecht; Christian Eriksen bij Brentford. Hij kent ook Andreas Skov Olsen heel goed, omdat hij hem in de Jupiler Pro League een aantal keer tegenkwam.

Betekent dit dat sommigen meer krediet zullen krijgen dan anderen? Een eerste indicatie: de afwezigheid van Anders Dreyer, die niet is opgenomen door Riemer, hoewel hij zijn favoriet was bij RSC Anderlecht. En hoe zit het dan met Schmeichel, die nogal bekritiseerd wordt bij de nationale ploeg?

"In tegenstelling tot sommige van mijn voorgangers zal ik niet van tevoren onze basiself onthullen", vertelde Brian Riemer in een reactie geciteerd door Tipsbladet. "Jullie zullen het team vrijdag zien, ik zal hier niet eerder op reageren, of het nu gaat om de keeper, de verdediging of de aanval."

"Het zou een voordeel voor de tegenstander zijn als ik informatie zou geven over mijn opstelling voor de wedstrijd. We hebben drie trainingen, en daarna zullen we beslissen wie er zal spelen", zegt Riemer. Maar ongeacht of Schmeichel bij Anderlecht tussen de palen stond of niet, is hij wel favoriet om in doel te starten.

De 38-jarige doelman is in topvorm bij Celtic Glasgow, zozeer zelfs dat er al wordt gesproken over de mogelijkheid van een contractverlenging. Hij is ook de aanvoerder van Denemarken en een van de meest ervaren spelers in de kern.

"Het is heel simpel: ik zal de beste keeper kiezen, op basis van zijn reddingen, zijn kwaliteit met de bal aan de voet en zijn leiderschap", besloot Riemer. Kortom: dat wordt Kasper Schmeichel. Er is maar weinig twijfel over dat onderwerp.