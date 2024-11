Frank Raes onder de indruk: "Zijn tweede carrière heeft zijn eerste misschien wel overstegen"

In het Verenigd Koninkrijk heeft voetbalanalist Gary Lineker de status van een held. Al was hij ook nooit vies om wat keet te schoppen.

Als voetballer had Lineker een onberispelijke staat van dienst. Als analist is dat een totaal ander verhaal. In die job nam hij nooit een blad voor de mond. Ook op sociale media hield hij zich niet snel in. Zelfs met grote namen als Eden Hazard en Thibaut Courtois dreef hij de spot.

Vorig jaar werd hij zelfs even op non-actief gezet door de BBC, omdat hij het migratiebeleid van de Britse premier Rishi Sunak gehekeld had en verwees naar het Duitsland van voor de Tweede Wereldoorlog.

Nu lijkt er een einde te komen aan zijn carrière als voetbalanalist. Lineker werkt dit seizoen nog af bij de BBC, maar daarna is het voorbij. De reden? Centen. De BBC en Lineker vinden geen overeenkomst voor zijn freelancecontract.

“Hij is een van de weinigen die speelde op een heel hoog niveau en het daarna ook maakte in de media”, zegt Frank Raes aan het Nieuwsblad. “Zijn tweede carrière heeft zijn eerste misschien wel overstegen.”

“Hij is straf in interviews en heeft altijd een mening. Hij heeft een goede mening, is vlot ter taal en heeft ontzettend veel charisma. Zo iemand die goed ligt bij iedereen”, aldus Raes nog.