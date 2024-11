Ex-speler Anderlecht herinnert zich opvallende anekdote over Vincent Kompany: "Hij deed een sociaal experiment"

Hendrik Van Crombrugge, de huidige keeper van KRC Genk, deelde zijn visie op wat een goede coach onderscheidt van een minder effectieve coach. Volgens de doelman is het vooral de timing van de coach die het verschil maakt.

"Een goede coach weet wanneer hij moet ingrijpen, een slechte coach voelt niet aan of iemand aangemoedigd of bijgestuurd moet worden", vertelt Van Crombrugge. "Ik vind het persoonlijk erg belangrijk dat coaches midden in de oefeningen zitten. Dan voelen ze het best aan wat er goed en vooral wat er fout loopt. Observeren kan nuttig zijn, maar enkel dat doen volstaat niet."

Van Crombrugge werkte bij Anderlecht samen met Vincent Kompany, en hij is duidelijk onder de indruk van de aanpak van de voormalige verdediger. Een anekdote die hij deelt in Het Nieuwsblad, illustreert dit perfect. "Op dag twee van de week, wanneer je in principe zwaar traint, speelden we bij Anderlecht vijf tegen vijf."

"We hadden een grote kern, dus dat betekende een zestal ploegen. Drie veldjes. Kompany had een ploeg Holland gemaakt, met Vlap, Hoedt, Verbruggen, Zirkzee… Net voor de aftrap komt hij naar me toe en zegt: 'Dit is een sociaal experiment. Ze hebben een goede ploeg, maar wacht tot er iets fout loopt. Dan gaan ze allemaal op elkaar beginnen te roepen en zagen. En dan lukt er niks meer.’"

Van Crombrugge herinnert zich hoe het scenario zich precies ontvouwde zoals Kompany had voorspeld. "Het toernooi begon goed voor die mannen, twee keer winst, en dan grijpt de ref in de derde match een tikkeltje dubieus in, je weet hoe dat gaat. Ze verliezen en de boel stort in elkaar. Het liep letterlijk zoals Kompany het voorspeld had."

De keeper is duidelijk overtuigd van de kwaliteiten van Kompany als coach. "Het is fascinerend om te zien hoe hij zulke situaties aanvoelt. Het is niet alleen het technische aspect, maar ook het mentale en sociale spel tussen de spelers dat hij perfect kan lezen", besluit Van Crombrugge.