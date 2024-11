Brian Riemer over wat er gebeurt bij Anderlecht: Deens bondscoach spreekt vol emotie over zijn ex-club

Na zijn ontslag bij Anderlecht heeft Brian Riemer snel een nieuwe uitdaging gevonden als bondscoach van Denemarken. "Mijn nieuwe job is de beste therapie", lacht Riemer.

Riemer zal Anderlecht toch niet snel vergeten. "Ik heb daar twee mooie jaren gehad bij een grote club, waarin elk moment, goed of slecht, belangrijk was in mijn ontwikkeling. Ik ben trots op wat we bij Anderlecht hebben bereikt", zegt hij in Het Nieuwsblad.

Riemer herinnert zich hoe het team bij zijn aankomst rond de vijftiende plaats stond en hoe ze samen het team weer naar de top en de groepsfase van de Europa League wisten te brengen. “Het is een grote voldoening om te weten dat ik aan die vooruitgang heb bijgedragen. Ik wens Anderlecht dan ook oprecht het allerbeste toe.”

Hij ontving dan ook veel felicitaties na zijn nieuwe benoeming, waaronder van Wouter Vandenhaute en Jesper Fredberg. “Ik heb niets slechts te zeggen over Anderlecht en de mensen die er werken.”

Zijn nieuwe functie brengt wel met zich mee dat Riemer de Belgische competitie op de voet blijft volgen. Zo selecteerde hij Andreas Skov Olsen van Club Brugge en Kasper Dolberg van Anderlecht voor zijn eerste selectie als bondscoach.

Hij volgde de recente gebeurtenissen van Anderlecht waaronder het vertrek van Jesper Fredberg, maar was niet erg onder de indruk. “Ik kijk alleen naar wat er op het veld gebeurt, zonder me te laten beïnvloeden door wat er achter de schermen speelt", benadrukt hij.

Hoewel Riemer zijn mening over de interne structuur bij Anderlecht voor zich houdt, blijft hij betrokken. “Ik ben niet de juiste persoon om een oordeel te vellen over wat intern bij de club gebeurt", zegt hij. “Ik hoop alleen dat ze succesvol zullen zijn, want veel mensen bij Anderlecht betekenen nog steeds veel voor mij.”