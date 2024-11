Wordt hij de nieuwe 'nummer 9' van de Rode Duivels? "Samenspelen met Lukaku zou geweldig zijn"

Volg Voetbalkrant nu via Instagram!

Voor de dubbele confrontatie met Tsjechië kijken ze bij de beloften naar Lucas Stassin om de goals te maken. De 19-jarige spits dwong al een transfer naar Saint-Etienne af en is een doelpuntenmachine gebleken. Maar zou hij dat ook bij de A-ploeg kunnen?

Een overwinning zou de Belgische beloften een plaats op het prestigieuze toernooi opleveren, iets wat in de geschiedenis van het Belgische voetbal slechts vier keer eerder is gelukt. Woensdag kreeg Stassin zelfs de kans om mee te trainen met de Rode Duivels, een ervaring die zijn ambitie om zich verder te ontwikkelen alleen maar heeft versterkt.

Stassin is zich bewust van de concurrentie op de spitspositie bij de Rode Duivels, waar Romelu Lukaku en Loïs Openda momenteel onmisbaar zijn. Toch droomt hij ervan om ooit die rol te vervullen. "Het is moeilijk te zeggen", vertelt hij bij Sudpresse.

"Het hangt allemaal af van de keuzes van de bondscoach en zijn staf. Voor nu focus ik me op mijn eigen prestaties en wie weet wat de toekomst brengt.” Lukaku en Openda inspireren hem. "Romelu is meer een targetman, een pure afmaker, terwijl Loïs de verdediging continu onder druk zet met zijn loopacties. Ik denk dat ik ergens tussen hen in zit qua speelstijl."

Hoewel hij zichzelf niet ziet als iemand met één uitgesproken kwaliteit, gelooft Stassin dat zijn veelzijdigheid zijn kracht is. "Ik heb misschien niet een specifieke kwaliteit die er uitspringt, maar mijn profiel ligt een beetje tussen dat van Lukaku en Openda in", zegt hij zelfverzekerd.

De vraag of het een droom zou zijn om ooit naast Romelu Lukaku te spelen bij de Rode Duivels, beantwoordt Stassin enthousiast. "Het zou geweldig zijn", lacht hij. "Niet alleen omdat we allebei bij Anderlecht hebben gespeeld, maar ook omdat Romelu een gigantische carrière heeft opgebouwd en enorm veel betekent voor het Belgische voetbal."