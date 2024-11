Faris Haroun benadrukt hoe belangrijk Anderlecht-icoon Jean Kindermans is bij Antwerp: "Een bibliotheek"

Faris Haroun, voormalig speler en beloftencoach van Antwerp, heeft zich volledig toegelegd op zijn rol als Talent Manager bij de club. Het is een functie die hij eigenlijk al eerder had moeten opnemen.

“Het was de bedoeling om deze rol vorig seizoen al te vervullen, maar door het vertrek van Gill Swerts naar de Jonge Duivels ben ik interim-hoofdtrainer van de Young Reds geworden", vertelt hij in GvA. "Ik ben Antwerp dankbaar voor het vertrouwen dat ze in mij stelden, want ik werd zonder ervaring voor de leeuwen gegooid."

"Maar de job van trainer bleek niet te combineren met de bredere rol die we voor ogen hadden. Gelukkig kan ik nu enorm veel leren van iemand als Jean Kindermans, die twintig jaar lang talenten grootbracht bij Anderlecht. Hij is voor mij echt een bibliotheek.”

Als ik Doumbia zie doorbreken denk ik: hiervoor doen we het

De club zet tegenwoordig sterker in op jeugd, iets waar Haroun volledig achter staat. “Sinds de komst van Marc Overmars zijn we een nieuwe weg ingeslagen, waarin jongeren meer kansen krijgen."

"Natuurlijk volgen veel clubs deze trend, maar het is aan mij en mijn collega’s om die talentvolle jongens zo goed mogelijk voor te bereiden. Soms zal dat ten koste gaan van resultaten, maar wanneer ik iemand als Doumbia zie doorbreken, denk ik: híervoor doen we het.”

Volgens Haroun is het een algemene tendens dat jongeren steeds vroeger hun kans krijgen in het voetbal. “In mijn tijd begon je op je 18de of 19de voorzichtig aan te kloppen bij de eerste ploeg. Tegenwoordig is dat al op je 16de. Op talent staat geen leeftijd, en als je er klaar voor bent, is het een kwestie van er te staan wanneer de kans zich voordoet.”