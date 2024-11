Brian Riemer nu lyrisch over Andreas Skov Olsen en met goed nieuws voor Club Brugge: "Ik hoop hem dat duwtje te geven"

Brian Riemer, de voormalige trainer van Anderlecht en huidige bondscoach van Denemarken, blijft de Belgische Jupiler Pro League nauwgezet volgen. Niet langer om zijn ex-club te evalueren, maar met een focus op de Deense internationals die er actief zijn.

Een naam die daarbij in het oog springt, is die van Andreas Skov Olsen, de aanvaller van Club Brugge. "Als je kijkt naar zijn bouw, techniek en acties één-op-één: hij heeft alles", zei Riemer enthousiast bij Het Nieuwsblad. "Ik hoop hem een extra duwtje te geven, want hij kan nog hoger voetballen dan Club Brugge."

Blauw-zwart wil Skov Olsen komende winter of zomer ook laten vertrekken, maar ze willen wel de hoogst mogelijke prijs. Riemer, die de voorbije weken persoonlijk spelers zoals Christian Eriksen en Pierre-Emile Højbjerg bezocht, bekeek ook meerdere wedstrijden van zijn landgenoten.

Zo zag hij Club Brugge-Anderlecht (2-1), waarin paars-wit lange tijd werd gedomineerd. "Ik kijk nu met een andere bril", relativeerde hij. "Het draait niet meer om Anderlecht, maar om de Deense spelers." Skov Olsen lijkt daarbij een sleutelrol te spelen in de toekomstplannen van de Deense bondscoach.

Voor de recente interland tegen Spanje maakte Riemer opvallende keuzes. Zo liet hij Anders Dreyer, een van zijn voormalige Anderlecht-pupillen, buiten de selectie. Kasper Dolberg en Kasper Schmeichel kregen daarentegen wel een oproep.

Dolberg stak zijn waardering voor Riemer niet onder stoelen of banken. "Hij herlanceerde me", verklaarde de spits. "Zelfs als ik drie slechte matchen speelde, bleef hij in me geloven. Dat heeft mijn niveau opnieuw omhoog getild."