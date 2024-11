Imke Courtois breekt lans voor Joaquin Seys, maar... "Ik had er hem ook graag bij gezien"

Door een blessure kon Joaquin Seys zijn debuut niet maken bij de Rode Duivels. Maar de 19-jarige back van Club Brugge heeft volgens velen wel een grote toekomst voor zich.

Seys handhaaft zich als rechtsachter bij blauw-zwart ondanks de concurrentie van jongens als Hugo Siquet en Kyriani Sabbe. En nochtans is hij eigenlijk een linksachter. Voor die positie was hij ook opgeroepen door bondscoach Domenico Tedesco.

Een blessure gooide roet in het eten, maar ook analiste Imke Courtois is ervan overtuigd dat hij zijn plaats heeft. "Hij is defensief en offensief sterk en kan zowel links als rechts uit de voeten. Tedesco houdt van zulke polyvalente spelers, bleek al eerder", klinkt het in De Zondag.

"Ik had er eigenlijk ook graag Matteo Dams bij gezien, als linksachter sterk bezig bij PSV. Met ook nog Matte Smets erbij, en Mika Godts zal ook wel snel volgen, al wordt dat op zijn positie iets moeilijker, melden zich steeds meer jonge gasten: de toekomst van de Rode Duivels ziet er niet langer kwaad uit."

Maar ook bij de Rode Duivels is de concurrentie dus groot. Killian Sardella werd opgeroepen door Tedesco om Seys te vervangen en de 22-jarige speelt ook een goed seizoen bij Anderlecht.

Daarnaast is er ook nog steeds Timothy Castagne en ook Thomas Meunier. Aan backs zal de nationale ploeg de komende jaren geen gebrek hebben.